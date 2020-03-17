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11:08   17 Марта 2020
Политика

Тест на коронавирус можно будет пройти в сети "Инвитро"

Тест на коронавирус можно будет пройти в сети "Инвитро"

Жители России в апреле смогут сделать тест на коронавирус нового типа в частных лабораториях. Об этом объявила компания "Инвитро". Результат будет доступен в течение двух или более дней.

Ранее правительство страны сообщило о запуске горячей линии по вопросам, связанным с данным заболеванием. Кроме того, были запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек.

С 18 марта в России также начнет действовать запрет на въезд в страну для иностранных граждан. Ограничительная мера продлится до 1 мая.

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Автор: Руслан Неглинный
#тест #инвитро #коронавирус

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