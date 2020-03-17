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11:07   17 Марта 2020
Политика

Россия ограничила въезд в страну иностранцев

Россия ограничила въезд в страну иностранцев

Россия с 18 марта вводит ограничения на въезд в страну иностранцам и лицам, не имеющим гражданства. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Ограничительные меры будут действовать до 1 мая и призваны противостоять новому коронавирусу, сообщает ТАСС. Исполнять правительственное распоряжение будет Федеральная служба безопасности страны. Запрет распространяется и на жителей Белоруссии.

Исключение сделано для дипломатов, консулов и других сотрудников международных организаций, а также водителей транспорта международного сообщения и морских судов. Кроме того, запрет не коснется постоянно проживающих в России, транзитных пассажиров самолетов, официальных делегатов и некоторых других.

Авиакомпании будут проинформированы об ограничениях. Также будет приостановлен процесс привлечения иностранных работников.

Ранее власти Московской области ввели в работу сайт по профилактике новой коронавирусной инфекции, пишет RT.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #въезд #ограничения #коронавирус

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