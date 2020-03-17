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10:47   17 Марта 2020
Экономика

ЦБ примет меры для обеспечения экономической стабильности РФ

ЦБ примет меры для обеспечения экономической стабильности РФ

Центральный банк и правительство РФ примут ряд мер для обеспечения экономической стабильности в стране, говорится в сообщении регулятора.

Сложившаяся ситуация носит временный характер, напомнили россиянам в кабмине РФ. Меры экономической поддержки коснутся, в первую очередь, наиболее пострадавших от негативных факторов предприятий.

"Правительство и Банк России вводят пакет мер поддержки, чтобы минимизировать последствия этих факторов для населения и экономики", — говорится в сообщении.

В перечень мер для обеспечения экономической стабильности войдут обеспечение финансовой стабильности, поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики и поддержка населения и региональных бюджетов.

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Автор: Василий Пименов
#россия #экономика #цб

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