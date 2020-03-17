АКОРТ: Резервы продуктов в торговых центрах постоянно пополняются

Ассоциация компания розничной торговли (АКОРТ) рассказала, что резервов продовольственных товаров в торговых центрах должно хватить минимум на восемь недель. Поставщики регулярно пополняют запасы.

Крупы и средства для личной гигиены и уборки дома стали объектом повышенного спроса. Минпромторг разослал руководителям торговых сетей рекомендательное письмо. В нем говорится о том, что сейчас необходимо поддерживать запасы этих товаров. АКОРТ и представители власти также занимаются разработкой механизмов ускоренной доставки потенциально дефицитной продукции на прилавки магазинов, передают "Известия".

Продажи в столичных гипермаркетах за неделю выросли на 54% в сравнении с тем же периодом в 2020 году, а средний чек увеличился в полтора раза. Эксперты поспешили успокоить россиян. Поводов для паники нет, запасов продуктов хватит надолго, к тому же, они постоянно пополняются, выполняя поручение Минсельхоза РФ об обеспечении запасов основных категорий продовольственных продуктов на период не меньше двух месяцев.