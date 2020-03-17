Политолог Белашко оценил шансы Украины противостоять давлению Запада

Украине пора принять сложившиеся в 2014 году геополитические реалии, несмотря на то, что в течение пяти лет ей при поддержке США и Британии удавалось петлять.

Такое мнение в своем блоге высказал политолог Сергей Белашко.

По его словам, у Украины изначально не было шансов противостоять совместному давлению России и ключевых членов Евросоюза. Это стало ясно еще в 2015 году, когда крушение рейса МН17 стало поводом для введения против России формальных санкций, а не для полного разрыва стратегического партнерства. До самых непонятливых это дошло после последних выступлений президента Франции Эммануэля Макрона, пишет Белашко.

«Пять лет Украине удавалось петлять, пользуясь поддержкой США и Британии. Рано или поздно это должно было закончиться. Вот и заканчивается, ровно так, как и должно было – признанием Киевом сложившихся в 2014 году геополитических реалий, — отмечает политолог. — Поэтому и газовый транзит, и рост товарооборота с Россией, и прямые переговоры с сепаратистами, и воду в Крым, и сам Крым «за скобками» — по-другому, как показывает мировая практика, не бывает».

При этом Белашко добавил, что украинские патриоты и их покровители в высоких кабинетах будут пытаться всеми силами затянуть войну и попортить кровь «капитулянтам» — будет много шума и криков. Однако нынешний президент Украины Владимир Зеленский в условиях пандемии просто не имеет времени, которое было у его предшественника — Петра Порошенко.