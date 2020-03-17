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10:33   17 Марта 2020
Политика

МВД Украины приостановило работу пунктов пропуска на границе с Крымом до 3 апреля

МВД Украины приостановило работу пунктов пропуска на границе с Крымом до 3 апреля

Украина прекратила пропуск людей, транспортных средств и грузов через российско-украинскую границу в Крыму. Эта мера связана с распространением COVID-19.

Украинский кабинет министров принял решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда и выезда на границе с Крымом. Об этом сообщает пресс-служба украинского МВД. Исключение делается для граждан Украины, официально зарегистрированным в Крыму и Севастополе.

Также границу смогут пересечь дипломаты, сотрудники гуманитарных миссий и иные лица, связанные с обеспечением национальной безопасности и выполнением международных обязательств. Остальные иностранцы должны согласовывать свою поездку в Крым и из Крыма с украинскими властями.

Недавнее решение России закрыть границу с Белоруссией из-за коронавирусной инфекции вызвало бурную реакцию белорусского президента, которая уже получила оценку в Москве. Об этом рассказывал информационный портал New Inform.

 

 

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Автор: Руслан Неглинный
#крым

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