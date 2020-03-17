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10:12   17 Марта 2020
Политика

Forbes назвал тройку самых надежных банков в России

Forbes назвал тройку самых надежных банков в России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг 100 наиболее надежных кредитных организаций в России. Первую строчку в нем занял Райффайзенбанк.

Второе место досталось "Юникредит банку", третье – Росбанку. На четвертой и пятой строчках расположились Сбербанк и Ситибанк соответственно.

Оставшиеся пять мест в порядке убывания занимают "ИНГ банк (Евразия)", "Нордеа", "Эйч-эс-би-си Банк", "СЭБ Банк", "Бэнк оф Чайна".

Отмечается, что наиболее надежными признаны филиалы иностранных кредитных организаций и самые крупные государственные банки РФ. В качестве ориентира служили оценки банков по международное шкале на уровне "BBB" и "BBB-", а также по российской – "AAA", присваиваемые S&P, Moody's, Fitch и АКРА, "Эксперт РА" соответственно.

 

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Автор: Ирина Большунова
#россия #банки #forbes

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