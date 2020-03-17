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10:11   17 Марта 2020
Общество

Каршеринговые автомобили оккупировали московские дворы

Каршеринговые автомобили оккупировали московские дворы

Автолюбители Москвы все чаще жалуются на компании каршеринга, которые плотно оккупировали столичные дворы и даже платные парковки своими машинами. Из-за этого частники вынуждены оставлять свои автомобили в отдаленных от дома местах либо на газонах. 

Ярослав Нилов, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя парламентской фракции ЛДПР, разрабатывает новый законопроект. Он будет направлен на запрет парковочных льгот для арендных автомобилей, сообщает "Парламентская газета"

Суть инициативы заключается в том, что каршеринговые авто больше не смогут пользоваться привилегиями на парковку и будут оплачивать ее на общих основаниях. 

"Машин каршеринга становится все больше. Ими уже заставлены дворы и даже платные парковки. Обычным людям некуда поставить свой автомобиль. Из-за этого растет социальная напряженность", — заявил Нилов. 

Недавно автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, как российский менталитет мешает развитию каршеринга в стране.

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Автор: Яна Либерман
#законопроект #лдпр #автомобили #каршеринг

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