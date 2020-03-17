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10:05   17 Марта 2020
Политика

Путин назвал парламент территорией для дискуссий, а не "местом для драк"

Путин назвал парламент территорией для дискуссий, а не "местом для драк"

Представители оппозиции России нужны, но в парламенте не должно происходить "бардака и шоу", уверен президент РФ Владимир Путин.

Глава государства указал, что это его личное мнение как гражданина России и соответствующее заявление он делает не как действующий президент, сообщает ТАСС.

"Но бардак нам не нужен. И шоу нам не нужно. Нам нужна серьезная политическая деятельность", – подчеркнул глава РФ.

Путин привел в пример ситуацию 1990-х годов, когда в российском парламенте происходил бардак и имели место драки, которые мешали принимать важные для страны решения.

В заключение Путин указал, что гражданам нужна великая Россия, а не шоу на различных уровнях политической власти.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #путин #парламент

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