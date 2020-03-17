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9:48   17 Марта 2020
Политика

Путин призвал обеспечить всех политиков равными возможностями для работы

Путин призвал обеспечить всех политиков равными возможностями для работы

Политические деятели, включая тех, которые занимают госдолжности, должны обладать равными возможностями для работы. Это касается и оппозиции. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

По мнению российского лидера, эти условия должны быть созданы государством, чтобы обеспечить эффективную работу людей независимо от их политических взглядов.

Путин также рассказал о том, что правило по предоставлению депутатам автомобилей работает таким образом, что все они получают одинаковые средства передвижения, независимо от принадлежности к фракции. Транспорт предоставляется в рамках действующего закона, пишет ТАСС.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #оппозиция #политики

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