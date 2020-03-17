Путин призвал обеспечить всех политиков равными возможностями для работы

Политические деятели, включая тех, которые занимают госдолжности, должны обладать равными возможностями для работы. Это касается и оппозиции. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

По мнению российского лидера, эти условия должны быть созданы государством, чтобы обеспечить эффективную работу людей независимо от их политических взглядов.

Путин также рассказал о том, что правило по предоставлению депутатам автомобилей работает таким образом, что все они получают одинаковые средства передвижения, независимо от принадлежности к фракции. Транспорт предоставляется в рамках действующего закона, пишет ТАСС.