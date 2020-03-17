Путин сообщил, что несистемная оппозиция не может стать врагом государства

Президент России уверен, что критикующие должны не только выкрикивать свои лозунги, но и четко представлять, каким образом можно решать возникающие проблемы.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что несистемные политики из оппозиции не могут быть врагами государства. Такое мнение глава государства высказал во время проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

Лидер России сообщил в своем интервью, что критикующие существующую власть обязаны предлагать свои варианты выхода из сложившейся ситуации. Путин уверен, что каждый россиянин должен слышать не только, как ругают власть и политиков, но и новые предложения.

"И когда кроме критики не слышит ничего в ответ, то тогда возникает вопрос: а за кого голосовать?" - сообщил Владимир Владимирович.

Президент отметил, что политическое сознание рядового гражданина РФ выросло за последний год.