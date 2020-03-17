США потратили 75 годовых зарплат президента на провальное дело против «Конкорда»

США отозвали обвинения в отношении российских компаний «Конкорд менеджемент колсалтинг» и «Конкорд кейтеринг», принадлежащих бизнесмену Евгению Пригожину по делу о якобы вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.

Суд в США удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры, а судебный департамент отозвал обвинения без возможности возобновления дела.

«Продолжение этого уголовного преследования в отношении «Конкорд», российской компании, которая не имеет присутствия в США, не соответствует интересам правосудия в нашей стране или ее национальной безопасности», — говорится в ходатайстве прокуратуры.

Поисками «российского следа» в победе Трампа два года занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер. В итоге он не нашел подтверждений сговора республиканца с Москвой, на чем настаивали оппоненты президента из демократического лагеря. Налогоплательщикам расследование, которое Трамп неоднократно называл «охотой на ведьм», обошлось в 30 миллионов долларов. К слову, зарплата первого лица в США - около 400 тысяч долларов в год.

Итоговые затраты могли быть гораздо больше, считает научный сотрудник Института США и Канады Александра Филиппенко. Американист не исключает, что в официальных документах отражена лишь верхушка айсберга, за обеспокоенностью делами нацбезопасности могут скрываться более внушительные суммы, потраченные впустую на преследование «Конкорда».

«В США очень следят за тем, как тратятся деньги налогоплательщиков. Мое мнение, что потрачены колоссальные деньги и ресурсы спецслужб на дело, которое в итоге оказалось надуманным», — допускает эксперт.

Политолог, американист Малек Дудаков убежден, что политическому делу против российской компании было уготовано развалиться, так как у команды спецпрокурора был заведомо проигрышный старт.

«Это расследование [Мюллера — прим.ред] было проведено очень примитивно, и там собранных фактов, данных улик было так мало, что просто не было возможности слепить из этого что-нибудь серьезное. Поэтому развал этого дела я связываю с тем, что там все было так плохо проведено, и по-хорошему его даже не стоило проводить, потому что никакой базы в данном случае не было. В целом вся эта истерика вокруг вмешательства России в американские выборы и в американскую политику – она не стоит выеденного яйца», — считает Дудаков.

Политолог допустил, что инициаторы «охоты на ведьм» в США могли бы добиться целей, если бы «Конкорд» не выбрал неожиданную стратегию, обратившись к американской Фемиде. Она и разложила сухой остаток от обвинений по чашам весов.

«Ситуация с «Конкордом» она интересна тем, что как раз адвокаты этой компании усердно пошли в суд и стали добиваться, чтобы Мюллер и его прокуроры просто по пунктам объяснили, где мы нарушили закон, какие у вас улики, какие у вас доказательства нашей вины и так далее… Мюллер и его команда, они на самом деле просто не ожидали, я думаю, что кто-то пойдет защищаться в суде, поэтому они с сделали там все так довольно простенько», — рассуждает эксперт.

«Конкорд» не собирается останавливаться на достигнутом успехе. Глава компании Евгений Пригожин объявил, что готовится иск к властям США на 50 миллиардов долларов за незаконное преследование и наложенные санкции.

«Встречный иск – это абсолютно правильный шаг», — поддержал инициативу «Конкорда» первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. — Они [США — прим.ред.] по сути «пошумели», поскандалили, испортили репутацию компании, а в итоге ничего не подтвердилось. Осадок остался, мнение людей уже сформировано. За такие вещи надо отвечать».

По мнению сенатора, дело «Конкорда» может стать прецедентом, после которого развалятся и другие обвинения в адрес России.

С коллегой по комитету согласен сенатор Андрей Климов.

«Это нормальное поведение [ встречный иск ]. США произвольно ограничивают законные права наших предприятий, граждан. Они распространяют свою юрисдикцию на весь земной шар, а на это им права никто не давал. К тому же политически мотивированных решений очень много. Это не значит, что в отношении к этим людям мы не должны принимать мер, предусмотренных законом», - сказал Климов.

Завкафедрой международного права юридического факультета МГУ, кандидат юридических наук Алексей Исполинов считает, что рассмотрение встречного иска «Конкорда» к США затянется на долгое время.

«Подать встречный иск можно и даже нужно. Но это будет долго. У судов в США совершенно другие приоритеты. У них очень высокая лояльность, скажем так, к исполнительной власти. Существует некая презумпция невиновности исполнительной власти», - комментирует доцент.

Вердикт по делу «Конкорда» американский суд должен был огласить в апреле 2020 года. Несмотря на успешный исход для российских компаний, в США еще не прекращено дело в отношении 13 граждан РФ. Их обвиняют в попытках манипулировать мнением пользователей соцсетей в интересах Трампа в разгар предвыборной гонки.