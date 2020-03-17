Четыре человека подорвались на самодельной бомбе под Смоленском

Самодельное взрывное устройство сработало в поселке в Смоленской области. Пострадали четыре человека, которые и сделали бомбу.

Рыбаки соорудили взрывпакет из пластиковой бутылки, пороха и селитры, сообщает телеканал "360". Опасное устройство сработало прямо у мужчин в руках. Пострадавшие получили ожоги и ранения конечностей.

Факт взрыва пока официально не подтвержден, однако в МВД сообщили, что на месте инцидента работает опергруппа, ведется проверка. По данным Telegram-канала "112", происшествие было зафиксировано в деревне Раковка.

При помощи самодельного взрывного устройства мужчины собирались глушить рыбу. Теперь пострадавшие находятся в больнице с серьезными травмами, об их состоянии пока нет точной информации.