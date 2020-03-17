Празднование Дня космонавтики в Москве перенесено на осень из-за угрозы коронавируса

День космонавтики в столице РФ будут отмечать осенью текущего года. Празднование перенесли из-за запрета массовых мероприятий.

Празднование Дня космонавтики перенесли с весны на осень. Об этом стало известно от источников в Роскосмосе. По их словам, соответствующее решение было принято на основании запрета проведения массовых мероприятий в Москве из-за угрозы распространения коронавируса.

Новая дата празднования пока не определена, заявили в государственной компании. Обычно в мероприятии принимают участие работники данной отрасли и космонавты. Также на праздновании в Кремлевском дворце с торжественной речью выступает президент РФ Владимир Путин.