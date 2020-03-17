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9:24   17 Марта 2020
Политика

Сотрудничество ЛНА и армии Сирии усилит борьбу с рекрутами террористического ПНС Ливии

Сотрудничество ЛНА и армии Сирии усилит борьбу с рекрутами террористического ПНС Ливии

Результатом тесной коммуникации между Ливийской национальной армией и властями Сирии может стать решение делиться разведданными о боевиках из Идлиба, которых Турция перебрасывает в Ливию. Об этом заявил политолог Андрей Кошкин.

"Я уверен, что информация о процессе их переброски (идлибских боевиков), количестве, и о том, кто перемещается, в значительной степени поможет Ливийской национальной армии и правительственным войскам Башара Асада совместно более эффективно уничтожать радикальных боевиков", — сказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в интервью Федеральному агентству новостей.

До этого официальный представитель ЛНА, генерал-майор Ахмад аль-Мисмари анонсировал сотрудничество с официальным Дамаском по вопросу террористов, которых Турция перебрасывает в Ливию для нужд боевиков Правительства национального согласия (ПНС). Как сообщал ФАН, Анкара помогает террористическому триполитанскому режиму не только рекрутами, но и поставками оружия. Все это не только противоречит оружейному эмбарго ООН, но и препятствует урегулированию ситуации в Ливии.

Добавим, Мисмари также рассказывал о процессе освобождения Триполи. ЛНА сейчас контролирует большую часть районов столицы Ливии и делает все для ликвидации террористов, которые представляют угрозу для мирного населения.

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Автор: Юлия Яковлева
#сирия #кошкин #лна #пнс ливии

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