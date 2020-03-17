Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
АКОРТ: Резервы продуктов в торговых центрах постоянно пополняются

АКОРТ: Резервы продуктов в торговых центрах постоянно пополняются

 Каршеринговые автомобили оккупировали московские дворы

Каршеринговые автомобили оккупировали московские дворы
МВД Украины приостановило работу пунктов пропуска на границе с Крымом до 3 апреля

МВД Украины приостановило работу пунктов пропуска на границе с Крымом до 3 апреля

 Forbes назвал тройку самых надежных банков в России

Forbes назвал тройку самых надежных банков в России
Новый коронавирус выявлен у двухлетней девочки в Казахстане

Новый коронавирус выявлен у двухлетней девочки в Казахстане

 Более 400 человек заражены новым коронавирусом в Канаде

Более 400 человек заражены новым коронавирусом в Канаде
АКОРТ: Резервы продуктов в торговых центрах постоянно пополняются

АКОРТ: Резервы продуктов в торговых центрах постоянно пополняются

 Каршеринговые автомобили оккупировали московские дворы

Каршеринговые автомобили оккупировали московские дворы
МВД Украины приостановило работу пунктов пропуска на границе с Крымом до 3 апреля

МВД Украины приостановило работу пунктов пропуска на границе с Крымом до 3 апреля

 Forbes назвал тройку самых надежных банков в России

Forbes назвал тройку самых надежных банков в России
Новый коронавирус выявлен у двухлетней девочки в Казахстане

Новый коронавирус выявлен у двухлетней девочки в Казахстане

 Более 400 человек заражены новым коронавирусом в Канаде

Более 400 человек заражены новым коронавирусом в Канаде
9:09   17 Марта 2020
Политика

Перенджиев считает, что США хотят отбить территории у армии Сирии с помощью курдов

Перенджиев считает, что США хотят отбить территории у армии Сирии с помощью курдов

Курдские террористы принудительно вербуют арабскую молодежь, которая живет в оккупированных США сирийских районах. Новобранцы не понимают, за кого им воевать, о чем рассказал участник декабрьских митингов арабов против американо-курдской оккупации.

Как пишет ФАН, американские военнослужащие пытались приумножить число новобранцев в лояльных им группировках, однако руководство курдских боевиков не справилось с этой задачей, хоть и прибегало к принудительному призыву и похищению арабских подростков. Из-за действий курдов из SDF дисциплина в проамериканских силах серьезно упала, десятки бойцов бежали из вооруженных формирований в Аль-Бусейре и Хаваидже. 

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев спрогнозировал, что сложившаяся ситуация приведет к восстанию арабов или мятежам в подразделениях курдских террористов. Также он выразил мнение, что США планируют устроить атаку на позиции армии Сирии в Дейр-эз-Зоре.

"США хотят отбить при помощи курдских боевиков ряд районов у сирийской армии полагая, что Дамаск сосредоточен на решении напряженной ситуации в Идлибе и не сможет должным образом ответить. Курды же тут выступают как инструмент",  — сказал он в беседе с Федеральным агентством новостей.

Телеканал "Царьград" ранее сообщал, что США ищут "виноватых" в ситуации в сирийском Идлибе. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#сирия #курды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...