Курдские террористы принудительно вербуют арабскую молодежь, которая живет в оккупированных США сирийских районах. Новобранцы не понимают, за кого им воевать, о чем рассказал участник декабрьских митингов арабов против американо-курдской оккупации.

Как пишет ФАН, американские военнослужащие пытались приумножить число новобранцев в лояльных им группировках, однако руководство курдских боевиков не справилось с этой задачей, хоть и прибегало к принудительному призыву и похищению арабских подростков. Из-за действий курдов из SDF дисциплина в проамериканских силах серьезно упала, десятки бойцов бежали из вооруженных формирований в Аль-Бусейре и Хаваидже.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев спрогнозировал, что сложившаяся ситуация приведет к восстанию арабов или мятежам в подразделениях курдских террористов. Также он выразил мнение, что США планируют устроить атаку на позиции армии Сирии в Дейр-эз-Зоре.

"США хотят отбить при помощи курдских боевиков ряд районов у сирийской армии полагая, что Дамаск сосредоточен на решении напряженной ситуации в Идлибе и не сможет должным образом ответить. Курды же тут выступают как инструмент", — сказал он в беседе с Федеральным агентством новостей.

Телеканал "Царьград" ранее сообщал, что США ищут "виноватых" в ситуации в сирийском Идлибе.