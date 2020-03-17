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Новый коронавирус выявлен у двухлетней девочки в Казахстане

Новый коронавирус выявлен у двухлетней девочки в Казахстане

 Более 400 человек заражены новым коронавирусом в Канаде

Более 400 человек заражены новым коронавирусом в Канаде
7:56   17 Марта 2020
Весь мир

Новый коронавирус выявлен у двухлетней девочки в Казахстане

Новый коронавирус выявлен у двухлетней девочки в Казахстане

Случай заражения новым коронавирусом ребенка 2018 года рождения зафиксирован в Казахстане. Об этом сообщает официальный представитель казахстанского министерства здравоохранения Диас Ахметшарип.

Во вторник ранее ведомство сообщало о росте числа зараженных в Казахстане за сутки с 10 до 13 человек.

Ахметшарип в ходе онлайн-брифинга заявил, что среди новых зараженных COVID-2019 - девочка 2018 года рождения, которая прилетала в Казахстан с родителями 13 марта рейсом Берлин — Минск — Алматы. Ее доставили в инфекционную больницу Алматы.

Также сообщается, что в числе других новых заболевших — двое взрослых мужчин, прибывших из Москвы.

Ранее в РЖД сообщили, что курсирование международных поездов между РФ и Казахстаном прекращается с 17 марта из-за ситуации с новым коронавирусом.

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Автор: Олег Королев
#казахстан #коронавирус

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