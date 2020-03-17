Правительство РФ введет вынужденные «каникулы» для школьников

Учебные заведения в крупнейших городах России уйдут на вынужденные «каникулы» из-за нового коронавируса с 21 марта. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник в правительстве РФ.

Меры коснутся не только школы Москвы, но и учебные заведения в городах-миллионниках, а также в городах с населением более 500 тысяч жителей.

Источник пояснил, что вынужденная мера продлится по меньшей мере неделю. За это время правительство РФ и власти регионов будут отслеживать ситуацию с пандемией коронавируса в стране.

Собеседник ФАН сообщил, что на текущий момент планируется ввести такую меру на неделю. Отмечается, что дальнейшие меры будут зависеть от ситуации с пандемией. В случае, если ситуация не улучшится, то возможно продление по меньшей мере еще на неделю.

Также источник отметил, что региональные власти должны будут предусмотреть комплекс решений, который коснется не только учителей и школьников, но и родителей.

Данный режим вводится в Москве с 21 марта по 12 апреля: общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования закроются на карантин. Мэр столицы Сергей Собянин при этом разрешил по запросам родителей организовывать небольшие дежурные группы учащихся с 1 по 4 классы.