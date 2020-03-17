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Более 400 человек заражены новым коронавирусом в Канаде

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7:02   17 Марта 2020
Весь мир

Более 400 человек заражены новым коронавирусом в Канаде

Более 400 человек заражены новым коронавирусом в Канаде

Количество заразившихся новым коронавирусом в Канаде превысило четыре сотни, сообщается на сайте канадского правительства.

Ранее сообщалось, что в Канаде зафиксировали 304 случая заражения новым коронавирусом COVID-19. Один человек погиб.

Согласно данным правительства на вечер 16 марта по местному времени, число заболевших достигло 424. Наибольшее число заболевших среди провинций зарегистрировано в Онтарио (177), в Британской Колумбии (103), в Квебеке (50) и Альберте (74). В остальных случаях зарегистрировано менее десяти заболевших.

Телеканал CTV сообщает, что в Британской Колумбии от вируса скончались еще трое человек. Таким образом, общее число скончавшихся в Канаде достигло четырех.

11 марта ВОЗ объявила вспышку COVID-19 общемировой пандемией. Всего в мире заражены уже более 167 тысяч человек более чем в 151 стран, большинство из них выздоровели. Скончались 6,6 тысячи.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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