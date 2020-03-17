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Более 400 человек заражены новым коронавирусом в Канаде

Более 400 человек заражены новым коронавирусом в Канаде

 Стоимость нефти выросла более чем на пять процентов

Стоимость нефти выросла более чем на пять процентов
6:35   17 Марта 2020
Весь мир

Стоимость нефти выросла более чем на пять процентов

Стоимость нефти выросла более чем на пять процентов

Стоимость нефти восстанавливается после обрушения в понедельник, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

В минувший понедельник стоимость нефти североморской марки Brent обновила свой четырехлетний минимум, подешевев на 12 процентов и опустившись ниже 30 долларов за баррель. Стоимость нефти техасской марки WTI опустилась на десять процентов.

По состоянию на 04:02 по Москве, майские фьючерсы на Brent растут на 5,23 процента, до 31,17 доллара за баррель. В свою очередь апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 5,10 процента, до 30, 48 доллара за баррель.

Стоимость нефти демонстрирует нестабильность из-за эпидемии нового коронавируса. Трейдеры опасаются, что предпринимаемые меры не предотвратят рецессии мировой экономики.

В ночь на понедельник об очередном смягчении монетарной политики объявили ФРС США и японский центробанк. Аналогичные меры анонсировали центробанки ЕС, Великобритании и Китая.

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Автор: Олег Королев
#нефть

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