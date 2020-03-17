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6:10   17 Марта 2020
Весь мир

Количество зараженных новым коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 8320

Количество зараженных новым коронавирусом в Южной Корее увеличилось до 8320

Южная Корея за прошедший день зафиксировала 84 случая заражения новым коронавирусом, общее число зараженных увеличилось до 8320 человек. Об этом сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Минздраве республики.

Ранее сообщалось о 75 жертвах. Южная Корея подняла уровень эпидемугрозы до максимального. Начало учебного года было отложено до 23 марта. Грод Тэгу и три года в провинции Кенсан-Пукто получили статус особых зон бедствий.

По данным KCDC на 00.00 вторника, за прошедший день погибли шесть человек. Общее число жертв составляет 81. Выздоровели 264 человека, общее число выздоровевших увеличилось до 1401. В работе находятся анализы еще 17 291 человека.

В столице Южной Кореи общее число зараженных достигло 265, в Тэгу  — 6098 человек, 1169 заразились в провинции Кенсан-Пукто. Более пяти тысяч зараженных ходили на собрания секты Синчхончжи.

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Автор: Олег Королев
#южная корея #коронавирус

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