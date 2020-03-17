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Количество заразившихся новым коронавирусом в России увеличилось до 93

Количество заразившихся новым коронавирусом в России увеличилось до 93

 Сооснователь группы «Гражданская оборона» скончался в Петербурге

Сооснователь группы «Гражданская оборона» скончался в Петербурге
Украина запретила авиарейсы, движение поездов, междугородние автобусы и метро

Украина запретила авиарейсы, движение поездов, междугородние автобусы и метро

 Бутина во второй раз вышла на пикет в защиту незаконно задержанных в Ливии россиян

Бутина во второй раз вышла на пикет в защиту незаконно задержанных в Ливии россиян
Более 400 человек заражены новым коронавирусом в Канаде

Более 400 человек заражены новым коронавирусом в Канаде

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Стоимость нефти выросла более чем на пять процентов
5:40   17 Марта 2020
Весь мир

Количество погибших от нового коронавируса в США увеличилось до 85

Количество погибших от нового коронавируса в США увеличилось до 85

Количество жертв нового коронавируса в США увеличилось с 74 до 85, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, который суммирует информацию от федеральных и местных властей, за последние трое суток число подтвержденных случаев в США увеличилось в два раза - до 4,6 тысячи человек.

Ранее Белый дом рекомендовал гражданам США отменять поездки, работать из дома и не посещать бары, рестораны и другие места скопления людей. Также не рекомендуется собираться по десять человек. Рекомендации действуют на 15 дней.

Местные власти объявили карантин в наиболее пострадавших районах страны. Так, он был объявлен в семи округах Калифорнии, формирующих мегаполис Сан-Франциско и Сан-Хосе с населением более семи миллионов человек. Жителям данной зоны не рекомендуется выходить из дома никуда, кроме как продуктами, лекарствами или делам крайней необходимости.

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Автор: Олег Королев
#сша #коронавирус

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