Количество погибших от нового коронавируса в США увеличилось до 85

Количество жертв нового коронавируса в США увеличилось с 74 до 85, свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, который суммирует информацию от федеральных и местных властей, за последние трое суток число подтвержденных случаев в США увеличилось в два раза - до 4,6 тысячи человек.

Ранее Белый дом рекомендовал гражданам США отменять поездки, работать из дома и не посещать бары, рестораны и другие места скопления людей. Также не рекомендуется собираться по десять человек. Рекомендации действуют на 15 дней.

Местные власти объявили карантин в наиболее пострадавших районах страны. Так, он был объявлен в семи округах Калифорнии, формирующих мегаполис Сан-Франциско и Сан-Хосе с населением более семи миллионов человек. Жителям данной зоны не рекомендуется выходить из дома никуда, кроме как продуктами, лекарствами или делам крайней необходимости.