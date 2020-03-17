Суд США прекратил дело в отношении российской компании «Конкорд»

Суд округа Колумбия в США удовлетворил ходатайство прокуратуры о прекращении процесса в отношении российской компании «Конкорд менеджмент и консалтинг», которую обвиняли во вмешательство в выборы президента США.

В поступившем в электронную базу инстанции говорится, что ходатайство властей о прекращении дела удовлетворено.

В частности, речь идет о снятии обвинений в отношении компаний «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг», которые фигурировали в качестве ответчиков.

Предполагалось, что процесс по делу компании начнется в апреле в суде американского столичного округа Колумбия.

Ранее Вашингтон безосновательно пытался обвинить «Конкорд» во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Экс-спецпрокурор Роберт Мюллер в связи с этим проводил расследование, которое продлилось около двух лет. На провальное дело было потрачено около 30 миллионов долларов американских налогоплательщиков. В результате Мюллер признал, что каких-либо доказательств «сговора» Дональда Трампа с Россией не существует. После того, как адвокаты «Конкорда» предъявили обвинения Мюллеру, спецпрокурор покинул свой пост.

Эксперты отмечают высококвалифицированную работу адвокатов «Конкорда», которые последовательно и аргументированно доказали наличие большоего числа ошибок в обвинениях, предъявленных Мюллером.