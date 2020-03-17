Общенациональный карантин введен в Венесуэле из-за нового коронавируса

Венесуэльский президент Николас Мадуро сообщил о введении на всей территории Боливарианской республики карантина для сдерживания распространения нового коронавируса.

Частичный карантин с воскресенья объявлен в семи штатах в Венесуэле.

Мадуро в обращении к гражданам заявил, что все 23 штата и столичный округ будут находиться на «коллективном карантине». Он отметил, что мера жесткая, но необходимая для нераспространения COVID-2019.

Также президент Венесуэлы призвал присоединиться к карантину правительства штатов, глав медицинских и силовых структур, а также народное ополчение, ученых и соответствующих специалистов.

Мадуро также сообщил о новых случаях заражения COVID-2019 в Венесуэле. Общее число зараженных возросло на 16 - до 33 человек.