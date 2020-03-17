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4:11   17 Марта 2020
Россия

Количество заразившихся новым коронавирусом в России увеличилось до 93

Количество заразившихся новым коронавирусом в России увеличилось до 93

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о 93 больных новым типом коронавируса в России. Соответствующее заявление она сделала на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.

Голикова уточнила, 86 случаев из них - завозные, остальные - контактные. Четверо пациентов уже выздоровели, еще 79 остаются на стационарном лечении.

Также вице-премьер отметила, что у большинства заболевание протекает в легкой форме и без симптомов. Двое человек находятся в состоянии средней тяжести из-за незначительной одышки.

Голикова поручила Роспотребнадзору поставить тест-системы на новый коронавирус во все субъекты РФ, готовые принять их у себя в лабораториях.

Минтруд РФ также обязали пересмотреть порядок оплаты больничных листов, чтобы находящиеся на карантине граждане не теряли доход. Заболевшим средства будут выплачиваться авансом, до закрытия листа нетрудоспособности.

В России также в ближайшее время наладят систему онлайн-оповещения, также заработает единая горячая линия. Актуальные сведения об обстановке с новым коронавирусом будет будет представлена на интернет-портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Олег Королев
#россия #голикова #коронавирус

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