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Украина запретила авиарейсы, движение поездов, междугородние автобусы и метро

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 Бутина во второй раз вышла на пикет в защиту незаконно задержанных в Ливии россиян

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4:01   17 Марта 2020
Весь мир

Количество зараженных новым коронавирусом в Турции увеличилось за день почти втрое

Количество зараженных новым коронавирусом в Турции увеличилось за день почти втрое

Число зараженных новым коронавирусом в Турции за прошедший день увеличилось с 18 до 47. Об этом сообщил в понедельник турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

На своей странице в Twitter он написал, что подтвердились 29 новых случаев заражения COVID-2019. По его словам, последние инфицированные связаны с США, Ближним Востоком и Европой, трое вернулись из Саудовской Аравии.

Коджа подчеркнул, что происходящий из-за границы риск заражения остается высоким.

Ранее сообщалось, что Турция приостановила сообщение с 20 странами.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. На данный момент в мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах. Известно о 6,4 тысячи жертвах.

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Автор: Олег Королев
#турция #коронавирус

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