Около 400 заключенных сбежали из тюрьмы в Бразилии
Около четырехсот заключенных сбежали из тюрьмы на юго-востоке Бразилии, сообщает портал G1.
Инцидент произошел в минувший понедельник вечером в городе Монгагуа, расположенном в штате Сан-Пулу.
Согласно данным портала, около четырехсот заключенных сбежали из исправительной колонии полуоткрытого типа. Они смогли это сделать после того, как взяли в заложники сотрудников тюрьмы. Полицейские уже обыскивают окрестности Монгагуа, чтобы поймать всех сбежавших.
Оставшиеся в колонии заключенные по-прежнему держат сотрудников пенитенциарного учреждения. Полиция ведет переговоры со злоумышленниками.
Согласно бразильским законам, в колониях полуоткрытого типа нет вооруженного надзора.
Rebelião na penitenciária de Mongaguá, litoral de SP. Até o momento, 8 agentes estão sendo feitos de refém. Presos fugiram pela orla da praia sentido Praia Grande. PM em atuação no local. pic.twitter.com/26JVlAg2IJ— Leonardo Martins (@___leomartins) March 16, 2020