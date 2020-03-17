Около 400 заключенных сбежали из тюрьмы в Бразилии

Около четырехсот заключенных сбежали из тюрьмы на юго-востоке Бразилии, сообщает портал G1.

Инцидент произошел в минувший понедельник вечером в городе Монгагуа, расположенном в штате Сан-Пулу.

Согласно данным портала, около четырехсот заключенных сбежали из исправительной колонии полуоткрытого типа. Они смогли это сделать после того, как взяли в заложники сотрудников тюрьмы. Полицейские уже обыскивают окрестности Монгагуа, чтобы поймать всех сбежавших.

Оставшиеся в колонии заключенные по-прежнему держат сотрудников пенитенциарного учреждения. Полиция ведет переговоры со злоумышленниками.

Согласно бразильским законам, в колониях полуоткрытого типа нет вооруженного надзора.