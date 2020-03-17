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3:26   17 Марта 2020
Ближнее зарубежье

Украина запретила авиарейсы, движение поездов, междугородние автобусы и метро

Украина запретила авиарейсы, движение поездов, междугородние автобусы и метро

Кабмин Украины принял решение о прекращении с дня среды автобусного, авиа- и железнодородного сообщения, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Ранее соответствующие меры поручил рассмотреть правительству президент страны Владимир Зеленский.

В своем Telegram-канале Криклий сообщил, что с 12.00 (13.00 по Москве) 18 марта на Украине прекращаются железнодорожные, авиационные, автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Также останавливается работа метро в городах.

Также, согласно принятому решению, городские перевозки могут осуществляться до десяти человек в маршрутных такси, автобусах, троллейбусах, автобусах и трамваях. При этом украинцы могут пользоваться личными автомобилями без ограничений.

Кабинет министров Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях, а также запретил массовые мероприятия.

На данный момент в стране подтверждены семь случаев заражения COVID-2019. Первый случай смерти на Украине в результате нового коронавируса был зарегистрирован 13 марта.

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Автор: Олег Королев
#украина #коронавирус

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