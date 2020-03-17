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 Тунис прекращает авиасообщение и закрывает пограничные переходы

Тунис прекращает авиасообщение и закрывает пограничные переходы

2:43   17 Марта 2020
Весь мир

Тунис прекращает авиасообщение и закрывает пограничные переходы

Тунис прекращает авиасообщение и закрывает пограничные переходы

Премьер Туниса Элиас Фахфах в связи с распространением нового коронавируса объявил о закрытии воздушного пространства республики для авиаперелетов, а также о закрытии наземных погранпереходов.

Соответствующее обращение транслировалось центральным телевидением страны.

Запрет не коснется грузового транспорта, доставляющего товары в Тунис. Также Фахфах сообщил о введении запрета на проведении любых массовых мероприятий, а также организацию уличной рыночной торговли.

Новые меры вступают в силу с 18 марта. Запрет на проведение спортивных соревнований начнет действовать уже с 16 марта.

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Тунисе 2 марта. На текущий момент в стране зарегистрированы 24 заболевших.

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Автор: Олег Королев
#тунис #коронавирус

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