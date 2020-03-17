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2:20   17 Марта 2020
Весь мир

Пентагон предупредил об ограниченных ресурсах для борьбы с новым коронавирусом

Пентагон предупредил об ограниченных ресурсах для борьбы с новым коронавирусом

Минобороны США располагает лишь ограниченными ресурсами для того, чтобы помогать властям в борьбе с новым коронавирусом. Об этом сообщил представитель Пентагона Джонатан Рэт Хоффман.

По его словам, у ведомства в управлении находишься лишь 36 госпиталей и в 30-50 раз меньше больничных коек, чем в частных больницах.

Хоффман также заявил, что военные врачи больше годятся для военных задач - они натренированы в травмах и ранах. По его словам, они также имеют дело с намного более молодым контингентом.

Он подтвердил, что у Пентагона в распоряжении есть полевые палаточные госпитали, которые предназначены прежде всего для лечения раненых в боевых действиях и для гуманитарных операций.

Хоффман напомнил, что Пентагон помогает Минздраву США изолировать на карантине людей, у которых подозревают коронавирус.

Главный хирург Объединенного комитета начальников штабов ВС США Пол Фридрикс в свою очередь заявил, что большая часть больничных мест в распоряжении Пентагона рассчитана на военные нужды. По его словам, некоторые больницы все же оказывают широкий спектр услуг, например крупный военный госпиталь имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. Также у Пентагона есть больницы в отдаленных регионах, таких как штат Аляска.

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Автор: Олег Королев
#сша #пентагон #коронавирус

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