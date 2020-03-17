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2:00   17 Марта 2020
Весь мир

Четвертый человек скончался от нового коронавируса в Польше

Четвертый человек скончался от нового коронавируса в Польше

Четвертый зараженный новым коронавирусом COVID-2019 умер в Польше, сообщает Минздрав страны.

Отмечается, что четвертый зараженных умер в госпитале в Подкарпатском воеводстве.

По последним данным, диагноз COVID-2019 подтвержден у 156 жителей Польши.

Ранее польское правительство в связи с распространением нового коронавируса приняло решение закрыть границы для иностраных граждан, а также прекратить международное железнодорожное пассажирское сообщение и приостановить международные авиарейсы. Также предписано запретить собрания людей численностью 50 и более человек, а также закрыть развлекательные заведения и пункты общественного питания.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 мировой пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч челвоек в 146 странах мира, более 64 тысяч скончались.

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Автор: Олег Королев
#польша #коронавирус

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