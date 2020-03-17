Новым коронавирусом за сутки заразились почти 14 тысяч человек

Около 14 тысячи человек заразились новым коронавирусом COVID-19 в мире за последние сутки. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, за прошедший день в мире было выявлено 13 903 новых случая заражения, из которых 29 - на материковой части Китая. Таким образом, общее число заразившихся в мире составляет 167 511.

За пределами КНР от нового коронавируса скончались 848 человек. Общее число случаев с летальным исходом достигло 6606, из которых 3388 - за пределами Китая. Заболевшие выявлены в 151 стране мира.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку COVID-2019 пандемией. Наиболее сложная обстановка сложилась во Франции, Италии и Испании. На данный момент в России зафиксировано 93 случая заражения.

Ранее сообщалось, что американские ученые провели первые испытания вакцины от нового коронавируса.