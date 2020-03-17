МИД РФ призывает США снять санкции с Ирана из-за пандемии нового коронавируса

США целенаправленно мешают Ирану бороться с новым коронавирусом, Москва призывает Вашингтон к немедленному снятию санкций с Ирана. Об этом сообщает МИД РФ.

Отмечается, что на фоне поступающих сообщений о росте масштабов пандемии COVID-19, в ведомстве не могут не обратить внимания на несправедливое и неравное положение, в котором оказался Иран.

Накануне президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что введенные США с мая 2018 года односторонние санкции стали мощной преградой на пути эффективной борьбы с распространением инфекции. В МИД РФ считают, что причиной вызванных новым коронавирусом многих жертв в Иране кроется не только в самой болезни, но и в том, что США целенаправленно мешают ей противостоять.

В заявлении говорится, что антигуманная политика США вызывает в Москве глубокое сожаление, серьезную озабоченность и тревогу. МИД РФ решительно призывает Вашингтон «взглянуть правде в глаза и принять назревшее решение» об отмене санкций.

Российский МИД подчеркивает, что пандемия во всем мире не является временем для сведения геополитических счетов, тем более не имеющих под собой оснований.

Число заразившихся новым коронавирусом в Иране достигло 14,9 тысячи человек. Не менее 129 человек умерли за минувший день. Общее количество жертв увеличилось до 853.