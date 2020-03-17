Эксперт Кошкин отметил важность сотрудничества сирийского правительства и ЛНА

Обмен сведениями между командованием Ливийской национальной армии и правительством Сирии о боевиках из Идлиба, переброшенных Турцией для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, поможет эффективно бороться с ними. Об этом сообщил в интервью ФАН заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Эксперт Ассоциации военных политологов прокомментировал заявление ЛНА о том, что армия планирует сотрудничать с Дамаском по вопросу перебрасываемых Турцией в Ливию сирийских боевиков, общее число которых составляет более 7500.

Кошкин отметил, что совместная контртеррористическая деятельность командования ЛНА и сирийского правительства должна поспособствовать борьбе с терроризмом не только в Сирии, но и в Ливии, куда Анкара направляет на поддержку ПНС сотню наемников.

По словам эксперта, сейчас наблюдается то, что представители ЛНА и Дамаска налаживают между собой связи. По его мнению, результатом такой тесной коммуникации должно стать решение делиться разведывательной информацией о боевиках, которые находятся в Идлибской зоне деэскалации и затем появляются в Триполи.

Собеседник ФАН отметил, что информация о процессе их переброске, их числе и об их перемещениях в значительной степени поможет ЛНА и сирийским правительственным войскам вместе более эффективно уничтожать радикалов, которые на текущей момент пытаются воевать в Сирии и решать боевые задачи в Ливии в интересах ПНС.