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0:37   17 Марта 2020
Россия

Сооснователь группы «Гражданская оборона» скончался в Петербурге

Сооснователь группы «Гражданская оборона» скончался в Петербурге

Сооснователь культовой группы «Гражданская оборона» Константин Рябинов умер в Петербурге. Об этом сообщил музыкант Сергей Летов.

На своей странице в Facebook он написал, что Рябинов скончался. Подробностей он не сообщил.

Местные СМИ в свою очередь сообщают, что тело музыканта нашла его подруга. Он умер в собственном доме. В настоящее время ожидаются результаты вскрытия.

Рябинов, известный по прозвищу Кузя УО, и музыкант Игорь Летов (более известный как Егор Летов) основали музыкальную рок-группу «Гражданская оборона» в 1984 году в Омске. Коллектив получил широкую популярность на постсоветском пространстве, и со временем стал культовым.

Рябинов покинул группу в 1999 году, чтобы заняться своими проектами. Музыканту было 55 лет.

УМЕР КОСТЯ РЯБИНОВ

Gepostet von Sergey Letov am Montag, 16. März 2020

 

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Автор: Олег Королев
#петербург #летов

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