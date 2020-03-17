Подконтрольные Турции формирования в прошедшие сутки не вели стрельбу в Идлибе

Подконтрольные Турции формирования боевиков не обстреливали в течение дня территорию Идлибской зоны деэскалации. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев в ходе брифинга в понедельник.

Журавлев отметил, что за минувшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции действующих незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано.

По его словам, в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия со стороны позиций «Джебхат-ан- Нусра»* велось семь обстрелов.

В понедельник состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Хасека.

Пятого марта президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган согласовали введение режима прекращения огня, а также ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещена в РФ.