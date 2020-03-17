Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сооснователь группы «Гражданская оборона» скончался в Петербурге

Сооснователь группы «Гражданская оборона» скончался в Петербурге

 Пилот севшего в кукурузном поле самолета опроверг свой переход в отряд "Россия"

Пилот севшего в кукурузном поле самолета опроверг свой переход в отряд "Россия"
Бутина во второй раз вышла на пикет в защиту незаконно задержанных в Ливии россиян

Бутина во второй раз вышла на пикет в защиту незаконно задержанных в Ливии россиян

 Террористы в сирийском Идлибе перевооружились и пошли в контрнаступление

Террористы в сирийском Идлибе перевооружились и пошли в контрнаступление
Эксперт Кошкин отметил важность сотрудничества сирийского правительства и ЛНА

Эксперт Кошкин отметил важность сотрудничества сирийского правительства и ЛНА

 Подконтрольные Турции формирования в прошедшие сутки не вели стрельбу в Идлибе

Подконтрольные Турции формирования в прошедшие сутки не вели стрельбу в Идлибе
Сооснователь группы «Гражданская оборона» скончался в Петербурге

Сооснователь группы «Гражданская оборона» скончался в Петербурге

 Пилот севшего в кукурузном поле самолета опроверг свой переход в отряд "Россия"

Пилот севшего в кукурузном поле самолета опроверг свой переход в отряд "Россия"
Бутина во второй раз вышла на пикет в защиту незаконно задержанных в Ливии россиян

Бутина во второй раз вышла на пикет в защиту незаконно задержанных в Ливии россиян

 Террористы в сирийском Идлибе перевооружились и пошли в контрнаступление

Террористы в сирийском Идлибе перевооружились и пошли в контрнаступление
Эксперт Кошкин отметил важность сотрудничества сирийского правительства и ЛНА

Эксперт Кошкин отметил важность сотрудничества сирийского правительства и ЛНА

 Подконтрольные Турции формирования в прошедшие сутки не вели стрельбу в Идлибе

Подконтрольные Турции формирования в прошедшие сутки не вели стрельбу в Идлибе
0:29   17 Марта 2020
Весь мир

Подконтрольные Турции формирования в прошедшие сутки не вели стрельбу в Идлибе

Подконтрольные Турции формирования в прошедшие сутки не вели стрельбу в Идлибе

Подконтрольные Турции формирования боевиков не обстреливали в течение дня территорию Идлибской зоны деэскалации. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев в ходе брифинга в понедельник.

Журавлев отметил, что за минувшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции действующих незаконных вооруженных формирований не зарегистрировано.

По его словам, в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия со стороны позиций «Джебхат-ан- Нусра»* велось семь обстрелов.

В понедельник состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Хасека.

Пятого марта президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган согласовали введение режима прекращения огня, а также ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещена в РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #турция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...