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20:57   16 Марта 2020
Общество

Пилот севшего в кукурузном поле самолета опроверг свой переход в отряд "Россия"

Пилот севшего в кукурузном поле самолета опроверг свой переход в отряд "Россия"

Информация о переходе пилота Дамира Юсупова, посадившего самолет в Подмосковье, в отряд "Россия" является фейком, что подтвердил сам летчик.

Сотрудник "Уральских авиалиний" продолжает работать в компании в штатном режиме. Юсупов также подтвердил, что его не посещают мысли о переходе в другую организацию.

"Завтра у меня по плану рейс стоит в "Уральских авиалиниях", — подтвердил пилот в беседе с телеканалом "360".

Юсупов задался вопросом, откуда в СМИ вообще появилась информация о его переходе. Специалист авиации назвал эти слухи фейком, он и дальше намерен работать в "Уральских авиалиниях".

15 августа воздушное судно компании совершало рейс из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь. Лайнер на высоте 20–30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники. Двигатели начали выходить из строя, что вынудило пилотов совершить экстренную посадку на кукурузное поле. В результате инцидента никто не погиб. Позже бортпроводников наградили орденами Мужества.

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Автор: Юлия Яковлева

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