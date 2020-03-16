Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пилот севшего в кукурузном поле самолета опроверг свой переход в отряд "Россия"

Пилот севшего в кукурузном поле самолета опроверг свой переход в отряд "Россия"

 Движение «Сильная Россия» предложило меры федерального уровня против коронавируса

Движение «Сильная Россия» предложило меры федерального уровня против коронавируса

Бутина во второй раз вышла на пикет в защиту незаконно задержанных в Ливии россиян

Бутина во второй раз вышла на пикет в защиту незаконно задержанных в Ливии россиян

 Террористы в сирийском Идлибе перевооружились и пошли в контрнаступление

Террористы в сирийском Идлибе перевооружились и пошли в контрнаступление
США вооружаются против коронавируса, Россия умывает руки

США вооружаются против коронавируса, Россия умывает руки

 Стой, кто идет? Какие страны пытаются изолироваться от коронавируса

Стой, кто идет? Какие страны пытаются изолироваться от коронавируса
Пилот севшего в кукурузном поле самолета опроверг свой переход в отряд "Россия"

Пилот севшего в кукурузном поле самолета опроверг свой переход в отряд "Россия"

 Движение «Сильная Россия» предложило меры федерального уровня против коронавируса

Движение «Сильная Россия» предложило меры федерального уровня против коронавируса

Бутина во второй раз вышла на пикет в защиту незаконно задержанных в Ливии россиян

Бутина во второй раз вышла на пикет в защиту незаконно задержанных в Ливии россиян

 Террористы в сирийском Идлибе перевооружились и пошли в контрнаступление

Террористы в сирийском Идлибе перевооружились и пошли в контрнаступление
США вооружаются против коронавируса, Россия умывает руки

США вооружаются против коронавируса, Россия умывает руки

 Стой, кто идет? Какие страны пытаются изолироваться от коронавируса

Стой, кто идет? Какие страны пытаются изолироваться от коронавируса
20:55   16 Марта 2020
Политика

Бутина во второй раз вышла на пикет в защиту незаконно задержанных в Ливии россиян

Бутина во второй раз вышла на пикет в защиту незаконно задержанных в Ливии россиян

Русские своих не бросают, поэтому одиночные пикеты возле ливийского посольства в Москве в поддержку социологов Самера Суэйфана и Максима Шугалея продолжатся, заявила общественный деятель Мария Бутина.

Бессрочная акция длится уже месяц, и Бутина приняла в ней участие во второй раз. Она назвала возмутительным тот факт, что дипмиссия упорно игнорируют пикеты, которые требуют освобождения россиян, похищенных и незаконно удерживаемых боевиками в ливийской тюрьме "Митига".

По ее словам, так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии следует срочно пересмотреть позицию в отношении своего посольства, ведь если нельзя зайти и лично передать обращение, в дипмиссии нет никакого смысла.

Российский МИД должен более явно выступить в защиту сограждан, а пока придется запастись силами и напоминать о себе акцией гражданского давления, приводит мнение Бутиной Федеральное агентство новостей.

Депутат Сергей Вострецов ранее заявил, что вынесет вопрос задержания Шугалея и Суэйфана на уровень Госдумы. Депутаты обсудят проблему и составят коллегиальное обращение по линии нижней палаты парламента РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#ливия #пикет #бутина #пнс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...