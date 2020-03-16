Бутина во второй раз вышла на пикет в защиту незаконно задержанных в Ливии россиян

Русские своих не бросают, поэтому одиночные пикеты возле ливийского посольства в Москве в поддержку социологов Самера Суэйфана и Максима Шугалея продолжатся, заявила общественный деятель Мария Бутина.

Бессрочная акция длится уже месяц, и Бутина приняла в ней участие во второй раз. Она назвала возмутительным тот факт, что дипмиссия упорно игнорируют пикеты, которые требуют освобождения россиян, похищенных и незаконно удерживаемых боевиками в ливийской тюрьме "Митига".

По ее словам, так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии следует срочно пересмотреть позицию в отношении своего посольства, ведь если нельзя зайти и лично передать обращение, в дипмиссии нет никакого смысла.

Российский МИД должен более явно выступить в защиту сограждан, а пока придется запастись силами и напоминать о себе акцией гражданского давления, приводит мнение Бутиной Федеральное агентство новостей.

Депутат Сергей Вострецов ранее заявил, что вынесет вопрос задержания Шугалея и Суэйфана на уровень Госдумы. Депутаты обсудят проблему и составят коллегиальное обращение по линии нижней палаты парламента РФ.