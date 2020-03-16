Движение «Сильная Россия» предложило меры федерального уровня против коронавируса

Лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков призвал правительство России принять экстренные меры по борьбе с коронавирусом на федеральном уровне.

По его словам, на горячую линию движения поступают многочисленные звонки возмущенных россиян, которые, «посещая организации в сфере торговли и услуг, ежедневно сталкиваются с кашляющими и чихающими продавцами, кассирами, менеджерами».

Цветков отметил, что не все регионы одинаково серьезно подходят к профилактике коронавируса, некоторые больше ограничиваются заявлениями. «Сильная Россия» предложила принять на федеральном уровне ряд мер, которые позволят предупредить распространение вируса в России.

Так, Госдуме предлагается внести поправки в КоАП, устанавливающие тветственность для работодателей, если они допускают, а тем более требуют выхода на работу заболевших сотрудников. «Сильная Россия» обратилась в Роспотребнадзор с требованием обеспечить экстренные меры санитарной безопасности на всех предприятиях и организациях сферы торговли и услуг, даже в тех регионах, где пока не выявлены заболевшие.

Все контактирующие с гражданами сотрудники должны иметь возможность работать в сменяемых медицинских масках. Маски должны закупать работодатели. Руководители должны обеспечить измерение температуры сотрудников и не допускать на работу тех, у кого она повышена.