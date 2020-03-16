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20:29   16 Марта 2020
Россия

Движение «Сильная Россия» предложило меры федерального уровня против коронавируса

Движение «Сильная Россия» предложило меры федерального уровня против коронавируса

Лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков призвал правительство России принять экстренные меры по борьбе с коронавирусом на федеральном уровне.

По его словам, на горячую линию движения поступают многочисленные звонки возмущенных россиян, которые, «посещая организации в сфере торговли и услуг, ежедневно сталкиваются с кашляющими и чихающими продавцами, кассирами, менеджерами».

Цветков отметил, что не все регионы одинаково серьезно подходят к профилактике коронавируса, некоторые больше ограничиваются заявлениями. «Сильная Россия» предложила принять на федеральном уровне ряд мер, которые позволят предупредить распространение вируса в России.

Так, Госдуме предлагается внести поправки в КоАП, устанавливающие тветственность для работодателей, если они допускают, а тем более требуют выхода на работу заболевших сотрудников. «Сильная Россия» обратилась в Роспотребнадзор с требованием обеспечить экстренные меры санитарной безопасности на всех предприятиях и организациях сферы торговли и услуг, даже в тех регионах, где пока не выявлены заболевшие.

Все контактирующие с гражданами сотрудники должны иметь возможность работать в сменяемых медицинских масках. Маски должны закупать работодатели. Руководители должны обеспечить измерение температуры сотрудников и не допускать на работу тех, у кого она  повышена.

«В том, чтобы не допустить эпидемию коронавируса в России, заинтересованы все – и государство, и бизнес, и рядовые люди. Наша задача – всем объединиться в борьбе с этой опасностью», — уверен Цветков.

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Автор: Арсений Аскольский
#сильная россия #коронавирус

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