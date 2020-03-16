Умер один из основателей легендарной "Гражданской обороны"

Константин Рябинов, один из основателей музыкальной группы "Гражданская оборона", скончался сегодня в Санкт-Петербурге в возрасте 55 лет.

Константин Рябинов являлся также музыкантом и художников. Он известен многим слушателям по псевдониму "Кузя УО", передает петербургское издание "Фонтанка", ссылаясь на слова его подруги Ксении Кислициной.

Как заявила Ксения, о смерти музыканта стало известно 16 марта, это случилось у него дома. Результаты вскрытия пока неизвестны. Подруга Рябинова нашла тело артиста в его квартире. Выяснилось, что она не могла попасть к нему домой, так как дверь была закрыта, и никто не открывал. Кислицина добавила, что серьезных заболеваний у сооснавателя "Гражданской обороны" не наблюдалось.

Константин Рябинов родился в городе Омске. Он играл с Егором Летовым в музыкальном коллективе "Посев". "Гражданская оборона" была создана в 1984 году. После службы в армии он вернулся в состав коллектива в 1989 году. Рябинов также играл в других группах, таки как "Анархия", "Цаганята и Я с Ильича", "Христосы на паперти" и других.