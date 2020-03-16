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19:51   16 Марта 2020
Россия

Мероприятия в Подмосковье ограничат до 50 человек из-за коронавируса

Мероприятия в Подмосковье ограничат до 50 человек из-за коронавируса

Мероприятия с более чем 50 участниками запретили в Подмосковье. Также на три недели закроют школы. Такие меры власти региона ввели для противодействия коронавирусу.

По состоянию на 16 марта в Московской области подтверждено девять случаев заражения. Еще шесть анализов сейчас находятся в Новосибирске — результаты по ним будут известны в ближайшие сутки.

Глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье ужесточили требования к проведению массовых мероприятий. Как сообщает телеканал «360», количество человек на них не должно превышать 50.

«Это коснется и театров, и кино, спортивных мероприятий», — подчеркнул Воробьев.

Кроме того, в Подмосковье ввели дистанционное обучение. Со следующей недели всех школьников ждут трехнедельные каникулы.

Врачи, которые работали в аэропортах, где брали анализы у прибывающих пассажиров, получат денежную поддержку. Ушедшие на карантин сотрудники компаний Подмосковья получат оплату по больничным листам.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#подмосковье #коронавирус

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