Мероприятия в Подмосковье ограничат до 50 человек из-за коронавируса

Мероприятия с более чем 50 участниками запретили в Подмосковье. Также на три недели закроют школы. Такие меры власти региона ввели для противодействия коронавирусу.

По состоянию на 16 марта в Московской области подтверждено девять случаев заражения. Еще шесть анализов сейчас находятся в Новосибирске — результаты по ним будут известны в ближайшие сутки.

Глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье ужесточили требования к проведению массовых мероприятий. Как сообщает телеканал «360», количество человек на них не должно превышать 50.

«Это коснется и театров, и кино, спортивных мероприятий», — подчеркнул Воробьев.

Кроме того, в Подмосковье ввели дистанционное обучение. Со следующей недели всех школьников ждут трехнедельные каникулы.

Врачи, которые работали в аэропортах, где брали анализы у прибывающих пассажиров, получат денежную поддержку. Ушедшие на карантин сотрудники компаний Подмосковья получат оплату по больничным листам.