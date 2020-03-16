Клинцевич назвал США единственным возможным источником происхождения коронавируса

США создали коронавирус COVID-2019 для устранения противников, считает сенатор Франц Клинцевич. Обозреватель канадского исследовательского центра Global Research Лэрри Романофф заявил, что инфекция могла быть создана в Штатах.

По мнению обозревателя, коронавирус не мог возникнуть на рынке в китайском Ухане.

"Единственным возможным источником происхождения коронавируса являются США", – уверен Романофф.

Его заявления основаны на исследованиях японских и тайваньких эпидемиологов, а также вспышке пневмонии в США в прошлом году. Тогда источником проблемы чиновники назвали вейпы, часть пациентов умерла.

Член Совета Федерации России Франц Клинцевич в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что осторожно относится к конспирологическим теориям, однако в ситуации глобального распространения вируса, есть "много моментов", говорящих о создании вируса в "американской биолаборатории". Клинцевич заметил, что США выгодно распространение вируса, это позволит президенту США Дональду Трампу отменить выборы в стране.

Если COVID-2019 создавался в лабораториях США, понятна логика появления вируса в Китае, который был торговым противником Штатов.