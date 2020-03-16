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18:58   16 Марта 2020
Политика

Клинцевич назвал США единственным возможным источником происхождения коронавируса

Клинцевич назвал США единственным возможным источником происхождения коронавируса

США создали коронавирус COVID-2019 для устранения противников, считает сенатор Франц Клинцевич. Обозреватель канадского исследовательского центра Global Research Лэрри Романофф заявил, что инфекция могла быть создана в Штатах.

По мнению обозревателя, коронавирус не мог возникнуть на рынке в китайском Ухане. 

"Единственным возможным источником происхождения коронавируса являются США", – уверен Романофф. 

Его заявления основаны на исследованиях японских и тайваньких эпидемиологов, а также вспышке пневмонии в США в прошлом году. Тогда источником проблемы чиновники назвали вейпы, часть пациентов умерла. 

Член Совета Федерации России Франц Клинцевич в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что осторожно относится к конспирологическим теориям, однако в ситуации глобального распространения вируса, есть "много моментов", говорящих о создании вируса в "американской биолаборатории". Клинцевич заметил, что США выгодно распространение вируса, это позволит президенту США Дональду Трампу отменить выборы в стране. 

Если COVID-2019 создавался в лабораториях США, понятна логика появления вируса в Китае, который был торговым противником Штатов.

 

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Автор: Борис Нестеров
#клинцевич #коронавирус

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