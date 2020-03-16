Неоднократно судимого каннибала приговорили к пожизненному сроку в Архангельске

Архангельский суд признал виновным 51-летнего мужчину, убившего и частично съевшего трех граждан, сообщает региональный СУ СКР.

Каннибал совершал преступления в 2016-17 годах. Мужчина выпивал в компании знакомых, убивая их, когда они спали. В качестве орудия расправы каннибал использовал нож. Ненужные части тела преступник фасовал в пакеты и выбрасывал в водоемы.

Судебно-медицинская экспертиза признала подсудимого вменяемым. Коллегия присяжных, изучив материалы дела, постановила, что мужчина не заслуживает снисхождения. Неоднократно судимый каннибал проведет остаток жизни за решеткой.