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18:52   16 Марта 2020
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Неоднократно судимого каннибала приговорили к пожизненному сроку в Архангельске

Неоднократно судимого каннибала приговорили к пожизненному сроку в Архангельске

Архангельский суд признал виновным 51-летнего мужчину, убившего и частично съевшего трех граждан, сообщает региональный СУ СКР.

Каннибал совершал преступления в 2016-17 годах. Мужчина выпивал в компании знакомых, убивая их, когда они спали. В качестве орудия расправы каннибал использовал нож. Ненужные части тела преступник фасовал в пакеты и выбрасывал в водоемы.

Судебно-медицинская экспертиза признала подсудимого вменяемым. Коллегия присяжных, изучив материалы дела, постановила, что мужчина не заслуживает снисхождения. Неоднократно судимый каннибал проведет остаток жизни за решеткой.

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Автор: Юлия Яковлева
#суд #архангельск #каннибал

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