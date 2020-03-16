Зеленский поручил остановить работу киевского метрополитена из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что с 17 марта в Киеве останавливает свою работу столичный метрополитен из-за вспышки коронавируса.

Соответствующее поручение он сделал Кабинету Министров.

Они также обязаны ограничить внутренние железнодорожные, автобусные и авиаперевозки, работу городского транспорта и, соответственно, работу всех метрополитенов. Зеленский заявил об этом в видеообращении, которое размещено на странице Офиса президента в Facebook.