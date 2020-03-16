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18:51   16 Марта 2020
Общество

Зеленский поручил остановить работу киевского метрополитена из-за коронавируса

Зеленский поручил остановить работу киевского метрополитена из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что с 17 марта в Киеве останавливает свою работу столичный метрополитен из-за вспышки коронавируса.

Соответствующее поручение он сделал Кабинету Министров.

Они также обязаны ограничить внутренние железнодорожные, автобусные и авиаперевозки, работу городского транспорта и, соответственно, работу всех метрополитенов. Зеленский заявил об этом в видеообращении, которое размещено на странице Офиса президента в Facebook.

"Мининфраструктуры поручаю с 12:00 (13:00 мск) 18 марта запретить железнодорожное, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки. Запретить работу метрополитена", — сказал он.

 

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #киев #зеленский #коронавирус

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