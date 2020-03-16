Протестные акции оппозиции во время эпидемии ставят под угрозу здоровье их участников

Представителям "оппозиции", которые любят посещать заграничные курорты, предложили запретить проводить митинги на территории РФ. Такое мнение высказал блогер Вадим Манукян.

Общественный деятель предположил, что либеральная "тусовка" на своих акциях способна запросто заразить российских граждан коронавирусом. Собеседник издания Nation News назвал "оппозицию" в РФ самыми настоящими популистами, которые не делаю ничего хорошего для общества, а занимаются откровенной ерундой.

"Я бы предложил всем оппозиционерам заняться работой", - заявил блогер.

Манукян считает, что в ситуации, которая складывается вокруг коронавируса, жителям РФ лучше оставаться дома и не поддаваться на провокации либералов, призывающих россиян выходить на митинги.

В целях защиты населения от инфекции в регионах отменяют или переносят массовые мероприятия. Также правительство приняло решение ограничить транспортное сообщение с ЕС, чтобы не допустить проникновения опасной "заразы" на территорию Российской Федерации.