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 Центробанк в Триполи подконтролен "Братьям-мусульманам"

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18:46   16 Марта 2020
Политика

Центробанк в Триполи подконтролен "Братьям-мусульманам"

Центробанк в Триполи подконтролен "Братьям-мусульманам"

Финансы мирных граждан Ливии из Центрального банка страны уходят на поддержку террористов и заграничных наемников главы так называемого Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа, заявил глава комитета по ликвидности при ЦБ Рамзи Ага.

ФАН сообщает, что ЦБ в Триполи взят под контроль террористами запрещенной в РФ организации "Братья-мусульмане".

Представители триполитанского правительства продвигают на высокие должности в банке членов террористической группировки, а также позволяют распределять им финансы.

RT передает, Хафтар раскрыл условие прекращения огня на территории Ливии.

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Автор: Ирина Большунова
#ливия #цб #триполи

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