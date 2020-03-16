Жириновский упрекнул КПРФ в халатности из-за проведения собраний во время пандемии

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский призвал наказать руководство КПРФ за организацию форума на 300 человек во время пандемии коронавируса.

Участники российской партии коммунистов организовали международный форум "Стратегические задачи социально-экономического развития России на современном этапе" с 300 приглашенными гостями. При этом глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что это мероприятие является обычной рабочей встречей с соблюдением мер предосторожности.

Жириновский обратился к правительству с призывом отстранить от должности мэра Орла, а также запретить в России деятельность КПРФ, передает РИА Новости.

"Надо, наконец, принять жесткие меры и наказывать всех, кто игнорирует установленные всем мировым сообществом правила по предотвращению распространения заразы", — заявил политик.

По его словам, подобные действия КПРФ говорят о халатности и игнорировании мер предосторожности. Он добавил, что в это время в России принимаются серьезные шаги для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В частности, отменены массовые собрания, мероприятия, занятия в школах и зарубежные рейсы.