Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России по официальной информации достигло 93 человек, сообщили представители Роспотребнадзора. Воспользоваться ситуацией поспешило СМИ Ходорковского "МБХ Медиа".

Ряд либеральных СМИ не упустили возможности посеять панику, распространяя дезинформацию об утаивании реального положения дел со стороны властей, пишет издание Nation News.

Портал олигарха Михаила Ходорковского "МБХ Медиа" опубликовал вброс под названием "Зимняя вишня". Беслан. "Сухой". Почему россияне не верят официальным цифрам". В своем материале журналисты СМИ пытались навязать читателям идею, будто правительство страны занижает численность жертв во время чрезвычайных ситуаций, но аргументировать свою позицию не смогли.

В случае с катастрофой самолета Sukhoi SuperJet 100, произошедшей в мае 2019 года, в вину "Аэрофлоту" "МБХ" ставит, что авиаперевозчик недостаточно быстро поменял оформление на траурное на своих страницах в социальных сетях, а также тем, что изначально были опубликованы списки выживших, а не погибших.

Не мене абсурдный пример либеральных СМИ связан с пожаром в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", произошедшем в марте 2018 года, во время которого погибли 60 человек. Украинский блогер тогда распространил фейк о 300 погибших. Истинное число жертв удалось установить лишь спустя месяц после проведения множества экспертиз: 60, а не 64, как полагалось изначально.

В случае с захватом школы в Беслане 1 сентября 2004 года, когда в заложниках удерживались 1128 детей и взрослых, корреспонденты "МБХ Медиа" также лукавят. Они заявляют, ссылаясь на статью "Коммерсанта", о 500 заложниках по данным правительства, вот только в статье сообщается, почему цифра ниже той, которая определилась впоследствии.

Издание Ходорковского винит правительство РФ в том, что оно опирается только на проверенную информацию, а не верит слухам и вбросам. Телеканал RT сообщил, что Ходорковский активно публикует посты в соцсетях, пытаясь объяснить весь ужас надвигающейся на Россию "катастрофы".