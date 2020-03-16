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18:12   16 Марта 2020
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Дефицита тест-систем для диагностики коронавируса в России нет

Дефицита тест-систем для диагностики коронавируса в России нет

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что в России нет дефицита тест-систем для диагностики коронавируса. Также отмечается, что всем гражданам нет необходимости обращаться за тестированием, в первую очередь сдать тесты должны те, кто вернулся из неблагополучных по коронавирусу стран, или контактировал с заболевшими.

Вице-премьер Голикова отметила, что поручила Роспотребнадзору направить тест-системы на коронавирус во все регионы страны. Все желающие смогут в лабораториях пройти анализ на наличие инфекции в организме. 

Голикова ранее сообщила, что на сегодняшний день в России подтверждено 93 случая заражения коронавирусной инфекцией. Все заболевшие либо заразились в других странах, либо после контакта с ранее заболевшими. 

В 110 странах мира на сегодняшний день зафиксировано более 130 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#коронавирус

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