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 Собянин запретил проводить массовые уличные мероприятия

Собянин запретил проводить массовые уличные мероприятия
Конституционный суд назвал условия для избрания на несколько президентских сроков

Конституционный суд назвал условия для избрания на несколько президентских сроков

 КПРФ на Камчатке осталась без 12 однопартийцев

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18:00   16 Марта 2020
Политика

Конституционный суд назвал условия для избрания на несколько президентских сроков

Конституционный суд назвал условия для избрания на несколько президентских сроков

Возможность занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков может возникнуть только при поддержке народа. Об этом заявили представители Конституционного суда.

Возможность занимать пост главы российского государства более двух сроков может возникнуть только в случае того, если народ поддержит данную инициативу.

Телеканал RT сообщил, что 10 марта нижняя палата парламента приняла во втором чтении проект по изменениям в Основном законе Российской Федерации, в том числе предложенную Валентиной Терешковой поправку, которая дает возможность действующему государственному лидеру участвовать в новых выборах. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #политика #президент #конституционный суд

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