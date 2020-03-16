Конституционный суд назвал условия для избрания на несколько президентских сроков

Возможность занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков может возникнуть только при поддержке народа. Об этом заявили представители Конституционного суда.

Возможность занимать пост главы российского государства более двух сроков может возникнуть только в случае того, если народ поддержит данную инициативу.

Телеканал RT сообщил, что 10 марта нижняя палата парламента приняла во втором чтении проект по изменениям в Основном законе Российской Федерации, в том числе предложенную Валентиной Терешковой поправку, которая дает возможность действующему государственному лидеру участвовать в новых выборах.